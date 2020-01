Jovem que teve 80% do corpo queimado por amiga em Umuarama morre no hospital

Débora Reis, de 28 anos, que teve 80% do corpo queimado durante um incêndio criminoso provocado por uma amiga em Umuarama, no noroeste do Paraná, morreu na madrugada de terça-feira (7), por volta das 5h, no Hospital Universitário de Londrina, onde ela estava internada desde o dia 3 de janeiro.

Segundo informações, a vítima vivia em uma residência com a adolescente de 17 anos e, após uma sequência de desentendimento entre as duas, a menor de idade ateou fogo na casa na manhã do dia 29 de dezembro. Ela se apresentou à Polícia Militar, foi apreendida e encaminhada ao Centro Socioeducativo (Cense).



Em depoimento à Polícia Civil, a adolescente confessou que jogou gasolina no cômodo em que Débora estava e depois lançou um fósforo aceso por debaixo da porta. Ela ainda declarou que a intenção não era provocar ferimentos na amiga, mas sim perdas financeiras.

No entanto, o fogo se espalhou rapidamente e a vítima sofreu ferimentos gravíssimos. Ela foi socorrida, pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e encaminhada a um hospital da região. Mas devido ao seu estado delicado de saúde, cinco dias depois foi transferida para a Ala de Queimados do HU.

A namorada da adolescente, uma mulher de 30 anos, estava na residência do momento do crime. Ela prestou depoimento e foi liberada na sequência.

Mãe pede por Justiça

Em um vídeo, a mãe de Débora pede por justiça pouco antes da filha falecer. “Os médicos foram conversar comigo, a minha filha está num estado muito muito grave, o rim já parou, o pulmão dela tá sangrando, eu quero Justiça. É uma mãe que tá pedindo Justiça. Eu acabei de sair do hospital, não sei se voltar minha filha viva. Eu preciso de Justiça”, desabafou a mulher aos prantos

Colaboração, Umuarama News