Equipe do Samu de Ivaiporã faz parto dentro de automóvel

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Ivaiporã fez um parto dentro de um carro na noite de segunda-feira (6).

De acordo com informações do Samu Noroeste, por volta das 21 horas um homem entrou na base de Ivaiporã pedindo socorro. No carro dele, uma gestante encontrada em via pública em trabalho de parto prematuro, em período expulsivo.

O Parto foi realizado pelo enfermeiro de plantão, Adriano com o apoio dos colegas de turno, ainda dentro do automóvel.



Mãe e bebê foram atendidos estabilizados e encaminhados ao Instituto de Saúde Bom Jesus.