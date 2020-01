Propriedade rural no Assentamento Egydio Brunetto é alvo de furto

Uma propriedade rural no Assentamento Egydio Brunetto, na estrada da Guarita, em Rio Branco do Ivaí foi alvo de furto. A ocorrência foi registrada ontem (7) no Destacamento da Polícia Militar (DPM).

Conforme o Boletim de Ocorrência foi levado da propriedade uma bomba de água submersa modelo BP ouro 1000, uma leitoa de cor amarelada, e ainda a safrinha de abacaxi.

Ainda de acordo com o Boletim de Ocorrência, os furtos foram ocorridos em data anterior, porém, como existe uma regra interna do assentamento, a moradora respeitou os regimentos waguardou, que se tomasse providencias locais. Como não foi obtido êxito em localizar os produtos furtados, procurou a PM para que se adote as medidas cabíveis