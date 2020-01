Prefeitura inicia obras de revitalização da Praça São José, no Distrito Marisa

O Governo Municipal de São Pedro do Ivaí, por meio do Departamento de Engenharia, iniciou nesta terça-feira (07/01) as obras de revitalização da Praça São José, no Distrito Marisa.

A empresa AZT Engenharia e Construtora, vencedora da licitação, começou a limpeza do espaço, com a retirada das árvores, bancos e canteiros.

O novo projeto, feito pelo Departamento de Engenharia do município, compreende um espaço mais moderno e seguro, com rampa de acesso, nova iluminação, novos canteiros e novas calçadas. “Vamos construir uma nova praça que ficará mais bonita, moderna e com mais segurança para todas as pessoas que frequentarem a praça São José do Distrito Marisa”, comentou o prefeito José Isalberti, que acompanhou o início dos trabalhos.

Além do prefeito, o secretário de Obras Públicas e Limpeza Urbana, Waldemir Oliveira e o engenheiro José Carlos Cardoso também acompanharam o início da obra, que tem investimentos de mais de R$ 222 mil, por meio de recursos federais, viabilizados pelo deputado Reinhold Stephanes.