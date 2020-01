Prefeitura de Ivaiporã realiza mutirão de combate à dengue

A Prefeitura de Ivaiporã informa, por meio do Departamento Municipal de Saúde, que foram confirmados 76 casos de dengue entre agosto de 2019 e janeiro de 2020 – além de 111 notificações. Por isso, convoca a população para continuar se mobilizando contra o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya – Aedes aegypti.

Na semana passada, a Prefeitura de Ivaiporã, por intermédio do Departamento Municipal de Meio Ambiente/Serviços Urbanos, e a Vigilância Sanitária intensificaram as ações de combate ao mosquito da dengue na Vila Nova Porã e Jardim Guanabara I e II, onde há o maior número de casos de dengue.

“É importante que a população ajude eliminando possíveis reservatórios de água, porque é impossível cobrar do poder público a limpeza do quintal de cada morador do município. O mosquito da dengue só será combatido se houver conscientização e responsabilidade”, declarou o prefeito Miguel Amaral.

Conforme o diretor do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Alaercio Bufalo, foram recolhidos 14 caminhões de recipientes e entulhos na Vila Nova Porã, e 10 caminhões no Jardim Guanabara I e II. A recolha foi resultado do acúmulo em quintais e terrenos.



O diretor do Departamento Municipal de Saúde, Claudeney Martins, explicou que o período do verão é o mais propício à propagação do mosquito Aedes aegypti por causa das chuvas.

“A população precisa se conscientizar sobre os riscos de manter criadouros em imóveis residenciais ou comerciais, porque é impossível cobrar providências apenas do poder público. É fundamental eliminar recipientes que acumulam água parada, tais como pratos de vasos de plantas, lixeiras, garrafas pet, latinhas e pneus – e manter limpos coletor de água, ralos, lajes e calhas”, alertou diretor do Departamento Municipal de Saúde, Claudeney Martins.



Sintomas da dengue



A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e apresenta sintomas como febre, dores de cabeça e nas articulações, enjoo e pode surgir machas vermelhas no corpo. Caso surja estes sintomas o paciente deve procurar atendimento médico.