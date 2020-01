Suspeito de sequestrar e estuprar criança de 11 anos em Ivaiporã se entrega a PM

A Polícia Militar (PM) de Ivaiporã confirmou que prendeu ontem (6), Riel Fernando Lima da Silva, ele é suspeito de abuso sexual contra uma criança de 11 anos, em novembro.

Conforme o Boletim de Ocorrências da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, o pai do suspeito fez contato com um policial que estava de folga e informou que o filho dele que tinha um mandado de prisão estava na casa, e gostaria de se entregar.

A equipe de plantão foi acionada e se dirigiu até o local e efetuou a prisão do suspeito. Ele negou o crime e disse que vai provar inocência.

Relembre o caso



O crime aconteceu na tarde do dia 4 de novembro, na Vila Nova Porã, em Ivaiporã, quando o menino saiu de casa e foi na vizinha buscar alho que seria utilizado para o jantar da familia. Ele ficou desaparecido por cerca de duas horas e a mãe acionou a polícia.



As buscas foram então iniciadas e, uma hora depois, a mãe ligou para os policiais informando que o filho havia aparecido e relatado que, no trajeto, havia sido abordado por um indivíduo que através de violência o teria estuprado.

Com informações de populares, a Polícia Militar (PM) identificou o suspeito do estupro, mas ele conseguiu fugir.