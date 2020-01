Dia de Reis  é celebrado em Ivaiporã na capela Santos Reis, veja vídeo

Centenas de devotos dos Três Reis Magos, moradores de Ivaiporã, Curitiba, São Paulo, Guarulhos, São José dos Campos, Curitiba, São José dos Pinhais e cidades da região, que fazem parte da Companhia de Reis Ireno Custódio Teixeira festejaram ontem o Dia de Reis. A festa contou com encerramento da Folia dos Reis da companhia. O Dia de reis é celebrado em 06 de janeiro, pois, segundo a Bíblia, foi nesse dia que os Reis Magos conheceram Jesus.

No encerramento cerca de 250 pessoas participaram da cerimônia, que aconteceu na Capela de Santos Reis, no Jardim Belo Horizonte. Padre José Natalício que atualmente é pároco em Jardim Alegre, e todos os anos participa da abertura e encerramento das festividades lembrou que acompanha Folia de Reis, desde que ainda era seminarista em Ivaiporã.

“Me lembro dos primeiros pioneiros, os nosso pais na fé. Nós tínhamos aqui uma pequena capela, aliás, era só uma diaconia, aí foi crescendo, crescendo, e hoje nós temos a Capela Santos Reis” disse.

Padre José Natalício também enfatizou o carinho que tem pela Companhia Ireno Custódio Teixeira. “É uma Companhia de Reis séria, sem bagunça, gente de Deus, gente de família. Eu tenho orgulho disso, e o prazer de estar no meio deles, anunciar essa companhia e convidar as pessoas para fazerem parte”.

A tradição que em Ivaiporã já tem 61 anos teve a caminhada iniciada no primeiro dia de 2020. Durante os seis dias, a companhia passou por mais de 100 casas na cidade e na zona rural.

A gerente da companhia, Helena Teixeira Boscardin, explica que a folia leva à frente a bandeira, que simboliza o sagrado, um ícone da natividade ou dos Três Reis. A missão dos membros da companhia, segundo Helena, é evangelizar através da música e mostrar que os Três Reis Magos vindos do Oriente vieram ensinar que o Cristo veio não apenas para o povo de Israel, mas para todos os povos e nações do mundo.

“A festa relembra a caminhada dos Reis que avistaram a estrela de Belém, que os levou ao local onde aconteceu o nascimento de Jesus. A nossa caminhada tem como missão levar a Boa Nova com no nascimento de Jesus”, explica Helena Boscardim.

Helena relata ainda, que as visitas às comunidades católicas e as residências dos devotos de Santo Reis, assim com o percurso dos foliões e todos os preparativos de é organizado antecipadamente nos meses de novembro.