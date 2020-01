Garota de 13 anos que estaria se prostituindo é retirada da mãe em Kaloré

Uma garota de 13 anos, que estaria se prostituindo foi retirada do convívio da mãe, que seria usuária de drogas e de bebidas alcoólicas. O caso aconteceu em Kaloré, no norte do Paraná, na segunda-feira (6).

O Conselho Tutelar da cidade, acionou a Polícia Militar (PM) e foram até a casa da família. Segundo o boletim de ocorrência, a mãe não tinha condições de cuidar da filha, por causa dos vícios.

Além disso, a mãe da jovem, seria conivente com a possível prostituição da garota.

A adolescente foi levada até Mandaguari, e entregue ao pai, que já detém a guarda da filha.

A mulher foi levada até uma clínica de reabilitação em Rolândia.

O caso segue sendo acompanhado pelo Conselho.