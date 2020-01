Confusões em Ivaiporã terminam com duas pessoas presas

Duas confusões em Ivaiporã, uma na Rua Alvarez Azevedo e outra na Rua Arapongas terminaram com dois homens detidos e conduzidos para a 54ª Delegacia Regional de Polícia (54ª DRP). O motivo das confusões não foram informadas.

Conforme informações da Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), a primeira ocorrência foi por volta das 19 horas, na Rua Alvares de Azevedo. O autor desferiu um tapa nas costas da vítima e pegou um tijolo para atentar contra a vida do mesmo. Para conseguir se livrar da agressão, a vítima correu para dentro da oficina, e pediu para o proprietário fechar o portão.

Com chegada da PM, a equipe encontrou o autor tentando arrombar o portão da oficina que ficou danificado. Ele também arremessou o cadeado do portão dentro do lago. Na abordagem, ele ainda ofendeu com palavras de baixo calão e partiu para cima dos policias com chutes, socos e cabeçadas.

Por volta das 20h30, os policiais atenderam outra denúncia que um homem estaria tentando arrombar um portão de uma garagem na Rua Arapongas. Chegando ao local foi avistado o indivíduo com uma barra de ferro de aproximadamente 50 centímetros batendo no portão.

Quando foi lhe dado voz de abordagem e mandado jogar a barra de ferro no chão, o autor se recusou a obedecer. Foi necessário o uso de tonfa e também de técnicas de imobilização.

Em deslocamento até a 54° DRP, o autor começou a ofender a equipe chamando-os de vagabundos e outras palavras de baixo calão. Ele destruiu o camburão com chutes e cabeçadas, o que causou um ferimento na cabeça da vítima.