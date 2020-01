Em Lidianópolis, mulher grávida é presa suspeita de furtar de celular

Uma gestante foi detida pela Polícia Militar de Lidianópolis e conduzida à 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã suspeita de furto de um celular em uma Lan House. Ela também poderá responder pelos crimes de resistência e calúnia.

Conforme o Boletim de Ocorrência da 6ª CIPM, a situação ocorreu por volta das 13 horas, quando a vítima esqueceu o celular no balcão de atendimento da Lan House.

Em contato com o funcionário e visualizado as câmeras foi possível ver a mulher, pegar o aparelho do local e colocar junto com um aparelho que já estava na posse dela, enquanto o funcionário atendia outra cliente.

Os policiais então realizaram diligências e encontraram a mulher no quintal de uma residência. A suspeita se negou a ir até a delegacia resistindo à condução tentando deixar o local e agredindo os policiais com tapas.

Durante o deslocamento a mulher realizou ainda ameaças contra a equipe, e dizia “isso não vai ficar assim”, “tenho contatos”, “tomo café com o Ministro da Justiça”, além de caluniar a equipe dizendo “que a equipe aceita dinheiro para deixar de fazer seu trabalho”.

Chegando à delegacia a mesma ainda negou a sua identificação, sendo sua identificação possível apenas pelo investigador de plantão.