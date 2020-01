Jovem de Califórnia que sofreu acidente morre no hospital

A jovem Jéssica Ramos Barrado de 23 anos, que sofreu ferimentos graves, após se envolver em um acidente na BR-376, e estava internada no Hospital da Providência, não resistiu aos ferimentos e morreu na segunda-feira (6).

O acidente envolveu dois carros e aconteceu no dia 21 de dezembro, entre Califórnia e Marilândia do Sul. Jéssica sofreu ferimentos gravíssimos, passou por uma cirurgia, mas morreu no Hospital.

Jéssica era muito conhecida na cidade, trabalhou como recepcionista no Posto de Saúde, do Bairro do Rodeio em Califórnia. A notícia da morte dela, gerou grande comoção na cidade.

O corpo da jovem Jéssica é velado na Capela Mortuária de Califórnia. O sepultamento está marcado para hoje (7), as 11h, no cemitério local.