Corpo dos irmãos são encontrados na Represa Busão Queimado, primo ainda está desaparecido

O Corpo de Bombeiros confirmou que os corpos dos irmão que estavam desaparecidos desde a tarde de ontem (6) foram encontrados. Agora os trabalhos dos bombeiros estão focados na busca do primo de 5 anos que continua desaparecido.

As três pessoas da mesma família se afogaram quando se banhavam na Represa Busão Queimado, no município de Maria Helena.

De acordo com informações, durante a noite de ontem familiares permaneceram no local visualizaram e retiraram da represa o corpo da adolescente de 18 anos. Na manhã de hoje, após a retomada das buscas pelos bombeiros foi encontrado o corpo do irmão de 14 anos.