Clima traz otimismo para produtores de soja da região de Ivaiporã

Nos 15 municípios do Núcleo Regional de Ivaiporã da Secretária de Estado e Abastecimento (Seab), os produtores de soja estão otimistas e aguardam uma boa safra este ano, apesar da estiagem na época do plantio em outubro. O aspecto geral das lavouras de soja safra 2019/2010 é considerado bom, favorecido pelas chuvas regulares nos meses de novembro de dezembro.

Na regional a cultura foi cultivada em área de 158 mil hectares, 2 mil hectares a mais que a temporada 2018/2019. No momento, os agricultores seguem aplicando tratamentos fitossanitários, para o controle preventivo de doenças, como a ferrugem asiática e o controle de lagartas.

O produtor Gilmar Hinselman que nesta safra está cultivando 300 alqueires do grão, nos municípios de Ivaiporã, Manoel Ribas, Jardim Alegre e Pitanga está otimista. “O preço está bom, tivemos contratos de venda antecipada na casa dos R$ 80,00 a saca e não dá para reclamar. As lavouras também estão desenvolvendo bem”. Na região os produtores costumam antecipar as vendas da lavoura em cerca de 35% da área plantada.

Para Hinselman a preocupação maior até agora é a falta de chuva nas últimas semanas. “Principalmente nas áreas onde o solo é mais raso, onde a laje é mais próxima, nessas áreas a soja sente um pouco mais. No solo mais argiloso, a planta sente menos. Na verdade, a perda é muito pequena aqui na região de Ivaiporã, mas nas regiões mais arenosas como na região de Candido de Abreu aí a perda é maior”.

O produtor Luiz Elder Schon que plantou a cultura em 38 alqueires em Jardim Alegre também tem boas expectativas de produção, e espera colher em torno de 150 sacas por alqueire. “Agora esperar a chuva novamente para que as previsão seja concretizada e a planta continue desenvolvendo bem”.

Apesar da pouca umidade nos últimos 15 dias, o regime de chuvas na região tende a retornar a partir desta terça-feira (7), com precipitações principalmente nos período das tardes, segundo previsão do Sistema Meteorológico do Paraná.

Na regional, a média de produção da soja é de 3.6 mil quilos por hectare (145 sacas de 60 quilos por alqueire). Com o clima colaborando a estimativa de produção na região é de 568 mil toneladas.