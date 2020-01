Homem é preso após receber cocaína entregue em encomenda dos Correios

Investigações realizadas pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) possibilitaram a apreensão de cocaína em uma encomenda que havia sido entregue pelos Correios. A apreensão ocorreu na manhã desta segunda-feira (6) em Santo Antônio da Platina.

O serviço de inteligência da Denarc, Núcleo Londrina, descobriu que um traficante da cidade de Santo Antônio da Platina, região norte do Paraná, iria receber por meia da empresa Correios uma encomenda de cocaína. A informação foi repassada para policiais do serviço reservado da Polícia Militar de Jacarezinho e a prisão do suspeito foi realizada logo após a entrega da encomenda.

No interior da residência os policiais encontraram inúmeras embalagens para pequenas porções da droga. O homem, de 25 anos, assumiu ser proprietário da substância e que teria pago o valor de R$580,00. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Santo Antônio da Platina. A encomenda contia em seu interior 15 gramas cocaína pura.