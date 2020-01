Ivaiporã registra dois casos de violência contra mulher no domingo

A Polícia Militar (PM) atendeu duas ocorrências de violência contra mulher ontem (5) em Ivaiporã.

De acordo com a PM, o primeiro caso ocorreu na Rua Agostinho Cremasco, por volta das 6 horas. A solicitante relatou aos policiais que estava em um bar com o ex-convivente, quando saiu para outro lugar e foi agredida com socos e chutes.



Ainda segundo a vítima, não foi a primeira vez que isso ocorreu, inclusive, o autor já teria outras passagens por violência doméstica contra ela.



Na Av. Maranhão, por volta das 17 horas, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência onde um homem estaria agredindo uma mulher em via pública. A mulher foi jogada ao chão e o autor começou a apartar pescoço vítima.

Com populares gritando e a PM sendo acionada, o autor fugiu para um matagal. Os policiais realizaram buscas, porém, sem êxito.