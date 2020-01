Dois veículos são apreendidos em Maringá com cigarros contrabandeados

Na madrugada desta segunda-feira, (6), por volta da 1h30, no km 09 da BR 376, contorno norte de Maringá, agentes da PRF em fiscalização, abordaram dois veículos que seguiam juntos.

De imediato, após as abordagens, os agentes já visualizaram que os veículos estavam completamente carregados com cigarros contrabandeados do Paraguai.

Um VW/Voyage conduzido por um homem de 33 anos e um Hyundai HB20, conduzido por um rapaz de 20 anos, ambos emplacados na cidade de Belo Horizonte-MG, pertencentes a locadoras.

Junto deles haviam também, em cada carro, um passageiro.

Após verificação, constatou haver dentro dos veículos 25 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Indagado pelos agentes, o quarteto informou ter pego o contrabando em Foz do Iguaçu, região oeste do Estado, e pretendia levá-lo até Goiânia-GO, onde receberiam determinada quantia em dinheiro.

Eles foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal e os veículos ao depósito da Receita Federal, ambos em Maringá.

O crime de contrabando tem pena que varia entre 2 a 5 anos de reclusão.