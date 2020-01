Ivaiporã leva pavimentação para zona rural

A Prefeitura de Ivaiporã que já tem pavimentada as estradas rurais dos distritos de Jacutinga, Santa Bárbara e Alto Porã vem investindo na expansão da malha. Neste ano serão entregues mais de 20 quilômetros pavimentação de estradas rurais, além da execução de obras em mais 4,3 quilômetros de novas vias.

Estão sendo pavimentados 7,7 quilômetros da estradas que liga o Jardim Iporã até a comunidade do Alecrim. Outros 6,4 quilômetros de calçamento poliédrico estão sendo executado na estrada de Três Ranchinhos até o distrito de Jacutinga.

Nos próximos meses, a prefeitura inicia mais 4,3 quilômetros de pavimentação com pedras poliédricas na estrada que liga a localidade de Cruzeirinho ao distrito de Jacutinga. O convênio foi assinado no final do ano com o Governo do Estado através da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (Seab).

Outra obra que recebe pavimento em asfalto é estrada Ouro Verde. Com extensão de 6 quilômetros, a via faz a ligação da rodovia PR- 466 nas proximidades do Parque Industrial II à região sul da cidade, no Conjunto Habitacional Espírito Santo.

Segundo o prefeito Miguel Amaral, para a realização dos serviços, a Prefeitura, em parceria com a Seab, que garante recursos para pavimentação pedras poliédricas, e da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, responsável pela pavimentação asfalto, investem mais de R$ 10,4 milhões.

“As pessoas que moram no campo querem educação, saúde e transporte e estamos investindo nessas áreas. Isso faz com que o agricultor se mantenha no campo com mais conforto, gerando renda e riqueza para o município. Também estamos projetando outras obras nas áreas rurais, como a ligação da Vila Rural até a Vila Nova Porã. Esse trabalho nós vamos continuar fazendo para deixar encaminhado para que as próximas gestões continuem pavimentando como fez nossa administração”, enfatiza Miguel Amaral.

O prefeito lembrou ainda que no ano passado foram entregues 2 quilômetros de pavimentação de pedra poliédrica, concluindo a ligação da sede do município ao distrito de Santa Bárbara.

O secretário de agricultura, Adir Salla explica que as obras facilitam o tráfego e proporcionam mais segurança aos moradores. “Principalmente porque auxilia no escoamento da produção agrícola”. Ele lembra ainda que estão sendo priorizados acessos às regiões produtoras de leite, hortaliças, frutas, frango e bicho-da-seda, que necessitam de condições ideais de tráfego.

Além do trabalho de pavimentação asfáltica, estão sendo executadas obras de cascalhamento e readequação de estradas. Por meio de recursos próprios e convênios com o Governo do Estado, a gestão contabiliza mais de 250 quilômetros de estradas cascalhadas e readequadas, incluídos cerca de 200 carreadores e acessos às propriedades rurais.