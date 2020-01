Marido chega de festa e é recebido com golpes de vassoura pela esposa

A Polícia Militar (PM) atendeu na tarde de ontem (4), por volta das 15 horas, uma ocorrência de lesão corporal no Conjunto Habitacional Glorinha Rech, em Jardim Alegre.

De acordo com informações da PM, a equipe foi acionada para uma situação onde um homem estaria agredindo uma mulher em via pública.



No entanto, no local os policiais encontraram o homem que estava com arranhões no rosto e mancava da perna direita, porém, não demonstrou interesse em representar contra a autora do fato.

Testemunhas relataram, que o marido havia chegado de uma confraternização da empresa onde ele trabalha, e foi recebido por golpes de cabo de vassoura pela esposa. A autora das agressões não foi encontrada.