Em Ivaiporã duas casas são arrombadas e furtadas

A Polícia Militar (PM) de Ivaiporã registrou dois arrombamentos de casas no município, um na área urbana e outro na área rural. Também houve uma tentativa de furto na Rua Pedro Picinato.

O primeiro caso registrado no Boletim de Ocorrência da 6ª CIPM ocorreu na Rua Sebastião Campos, a vítima havia saído da residência em data anterior e ao retornar ontem por volta das 0h30 encontrou a janela arrombada, e deu falta de alguns objetos, feito busca nas proximidades nada foi encontrado.



Por volta das 20h30 em uma casa de uma propriedade rural houve furto de aproximadamente cinco quilos de carne de um Freezer. A vítima chegava a residência quando foi surpreendido por um indivíduo que saiu correndo e entrou no meio da plantação. A porta estava arrombada e os móveis e aparelhos eletrônicos fora do lugar.

Na Rua Pedro Picinato, o morador da casa estava dormindo quando ouviu um barulho no telhado. Foi visto um indivíduo trajando roupa preta, moreno, magro, com cabelo "rabo de cavalo" que fugiu ao perceber a presença de pessoas.