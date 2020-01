Identificadas vítimas do acidente fatal na BR 376

As vítimas fatais do grave acidente registrado na tarde de ontem (04), na BR 376, entre Mauá da Serra e Marilândia do Sul, foram identificadas.

Ana Rosalina dos Reis, de 80 anos e Suely Rosalina Moreira, de 52 anos, eram mãe e filha e viviam na cidade de Cambé. Elas estavam em um veículo Ford Fiesta, que bateu de frente com um HRV.

De acordo com o que foi apurado até o momento, o condutor do Honda HRV, de 58 anos, com placas do Mato Grosso, teria provocado o acidente, invadindo a pista contrária. Ele deverá responder pelo crime de homicídio culposo. Ele teve ferimentos leves. Já a passageira que estava com ele no veículo, teve ferimentos graves.