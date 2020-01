Associação Comercial sorteou carro zero quilômetro da campanha de Natal de Ivaiporã; veja vídeo

A campanha “Natal Bom Pra KAramba”, realizada pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Ivaiporã (Acisi) chegou ao final na noite de ontem (4), com o sorteio de um veículo Ford KA zero quilômetro e dez vale compras no valor de R$ 500,00 reais cada.

Foram distribuídos cerca de 400 mil cupons pelas 55 empresas participantes da campanha. Muita gente prestigiou o sorteio que aconteceu no coreto da Praça Manoel Teodoro da Rocha, e teve como grande ganhadora do veículo a professora

Sara Regina Rodrigues.

Os ganhadores dos vales compras foram, Eduardo Ghizoni (Jardim Alegre), Zilma Alves Teixeira (Ivaiporã), Aline Aparecida Salamaia (Arapuã), Plínio Jorge Santos (Curitiba), José Alves Rodrigues (Ariranha do Ivaí), Mylena Afonso Monteiro (Ivaiporã), João Gabriel de Oliveira (Ivaiporã), Ana Paula Leão Silva (Ivaiporã), Daiane Barbosa (Ivaiporã), Epifânio da Silva (Ivaiporã).

A campanha foi das mais movimentadas e de acordo com o presidente da Acisi, Mauro Merigue, todos os objetivos foram alcançados.

“Estamos muito felizes com o resultado e queremos agradecer a cada um dos parceiros pelo apoio. Em especial, o nosso agradecimento também aos consumidores, que escolheram e preferiram o nosso comércio”, disse.