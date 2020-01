Casal é encontrado morto dentro de casa em Guaraniaçu

Um casal foi encontrado morto dentro da própria casa em Guaraniaçu, no oeste do Paraná, na manhã deste sábado (4), de acordo com a Polícia Militar (PM). Os corpos estavam na sala da residência.

Segundo a polícia, Gerônimo Skulny, de 62 anos, e Juvência Rodrigues Skulny, de 55 anos, foram mortos com golpes de faca e de facão. O homem trabalhava como servente de pedreiro, e a mulher como catadora de recicláveis.

A PM informou que há indícios de que o crime foi cometido com crueldade. A Polícia Civil está investigando caso. Três homens suspeitos pelo crime estão sendo procurados.

"Teve uma situação de uma briga, que o senhor que morreu registrou um boletim de ocorrência. Não podemos afirmar [que foi por isso], mas é uma possibilidade analisada", afirmou o tenente da PM, Gustavo Cardoso.

Um sobrinho das vítimas, que foi até Cascavel, no oeste do Paraná, fazer a liberação dos corpos no Instituto Médico-Legal (IML) disse que a família está chocada.

"Uma família muito humilde, muito bem vista na nossa cidade. Todo mundo queria muito bem. A gente ficou assim muito chocado com a história. O que mais choca é pela situação. Foi a maior covardia. Meu coração está partido", disse Vitolor de Almeida.

O velório do casal estava previsto para começar às 20h deste sábado, na Capela Mortuária de Guaraniaçu.

