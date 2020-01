Acidente na BR-376 entre Mauá da Serra e Marilândia do Sul provoca a morte de duas mulheres

Um grave acidente provocou a morte de duas mulheres na tarde deste sábado (4). A batida envolveu dois carros que bateram de frente e aconteceu na BR-376, entre Mauá da Serra e Marilândia do Sul.

A Polícia Rodoviária Federal, (PRF) apura as causas do acidente. As vítimas fatais estavam no mesmo veículo, um Fiesta com placas de Cambé. Elas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O nome delas, ainda não foi revelado.

No outro carro com placas do Mato Grosso, estava um casal. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, foram chamados. Até o helicóptero foi acionado para transportar a mulher. Ela sofreu ferimentos graves e foi encaminhada para um hospital em Londrina. Já o homem, sofreu ferimentos leves e foi levado para o Hospital da Providência em Apucarana.

A PRF informou que os dois carros bateram de frente. O acidente aconteceu por volta das 17h, em um trecho de pista simples, que está sendo duplicado.