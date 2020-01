PM recupera moto furtada e prende suspeito, em Jardim Alegre

Um jovem foi preso na madrugada deste sábado (4), com uma moto furtada, em Jardim Alegre. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito foi localizado durante patrulhamento de rotina pela Rua São João, próximo à Praça da Igreja Matriz.

No local, os policiais avistaram uma motocicleta Honda CG-125, de cor verde, com placa AJC-1197. O condutor estava com outra pessoa na garupa e fugiu do local ao perceber a aproximação da polícia.

O piloto não obedeceu as ordens de parada da polícia e fez uma manobra bastante arriscada na Rua Dom Pedro II, depois ingressou na Rua João Lopes Pereira na contramão sentido Avenida Mattos Leão.

Durante a fuga, o rapaz que estava na garupa conseguiu fugir, mas o condutor acabou sendo abordado e preso. Na delegacia, ele afirmou que não sabia que a moto era furtada. A Polícia Civil investigará o caso.