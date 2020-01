Redução da vazão dos poços pode causar desabastecimento em Jardim Alegre

A Sanepar informa que os poços que abastecem aos moradores de Ivaiporã estão com redução na vazão de água em razão da estiagem prolongada. Por outro lado, foi registrada elevação no consumo acima da média. Por estas razões, não está sendo possível manter o fornecimento de água de forma regular para toda a cidade. Caminhões-pipa vão auxiliar no abastecimento, no entanto, pode faltar água em todas as regiões da cidade. A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade durante a noite e será de forma gradativa.



Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.



A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos!



O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.



Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.