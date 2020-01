Polícia investiga furto de animais em Jardim Alegre

A 54ª Polícia Civil investiga o furto de uma égua preta e um cavalo avermelhado, ambos sem marcas da propriedade. Os animais foram levados do sítio Nossa Senhora Aparecida, em Jardim Alegre.

A vítima registrou o furto no Destacamento da Polícia Militar na sexta-feira (3), ele relatou aos policiais militares que na noite anterior viu os animais no pasto.



Após constatar o furto, a vítima encontrou um terceiro animal que estava amarrado com uma corda no pescoço pronto para ser levado.



Vizinhos informaram que foram visto três indivíduos andando pelas estradas rurais.