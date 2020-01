Faxinal perde empresário Armando Santos Almeida

Aos 78 anos de idade, morreu na manhã desta sexta-feira (3), no Hospital do Coração, em Londrina, o empresário faxinalense Armando Santos Almeida. Segundo informações de familiares, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória.



Seu Armando da Nutrimil, como era mais conhecido, era fundador das empresas Nutrimil Alimentos e Adram Alimentos com sedes, respectivamente, em Faxinal e Mauá da Serra. As indústrias, que há 49 anos atuam na fabricação de alimentos derivados de milho e arroz, geram em torno de 5 mil empregos diretos e indiretos, comercializando seus produtos em todo o território nacional.



O corpo do empresário foi velado a partir das 14 horas de ontem na Câmara de Vereadores de Faxinal e, no final da tarde, transladado para Marília, interior de São Paulo, para ser sepultado no jazigo da família.



O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, esteve no velório do seu Armando Almeida, em Faxinal. Ambos eram amigos de longa data.



Para Beto Preto, seu Armando foi um empresário com uma visão social filantrópica, tendo contribuído muito para as comunidades de Faxinal e Mauá da Serra, sobretudo na construção de casas e em projetos de combate à fome. “É uma perda irreparável, mas ao mesmo tempo uma jornada fantástica de um empresário que mudou a vida dos moradores dessas cidades”, disse.



Seu Armando da Nutrimil era uma pessoa que tinha vasto círculo de amizades em Faxinal e região, assim como participava dos meios políticos locais, do Vale do Ivaí e do Paraná. Ele se destacava também pelas suas ações de ajuda humanitária, sobretudo atendendo às famílias carentes de Faxinal e da região através de programas sociais. Ele foi responsável, por exemplo, pela construção de 1.500 casas populares distribuídas em Faxinal, Mauá da Serra e Londrina. Também mantinha, entre outros projetos, a conhecida Casa da Sopa Em Nome de Jesus, que serve refeições diárias para pessoas carentes em Faxinal, Mauá da Serra e Rolândia.



Incentivador e pregador do constante aprendizado, ele também contribuiu financeiramente para a formação universitária e capacitação profissional de mais de 2.000 pessoas, patrocinando transporte e mensalidades.



O prefeito Ylson Álvaro Cantagallo (PSD), o Gallo, emitiu nota de pesar pela morte do que considerava seu grande amigo. “Lamento profundamente a perda do empresário e amigo, que tanto ajudou Faxinal e, ao mesmo tempo, manifestamos nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos”, afirmou o prefeito, que decretou luto oficial por três dias no município.

PERFIL



Natural de Marília, onde nasceu em 1941, Armando Santos Almeida era filho do idealizador da Fundação Bradesco e neto do fundador da Casa Bancária Almeida Irmãos, em 1943, que posteriormente deu origem ao atual Banco Bradesco.



Pai de três filhos – dois homens e uma mulher – Seu Armando era um homem reservado, simples, empreendedor por vocação, líder nato, exigente com o atingimento das metas de desempenho nas suas empresas, cristão e espírita adepto de Allan Kardec.



Graduado em Administração de Empresas e em Economia, foi reitor da Universidade de Marília (atual Unimar), além de chefe de Gabinete do ex-ministro do Gabinete Civil da Presidência da República no regime militar, General Golbery do Couto e Silva (1974-1981)