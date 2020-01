Caminhão tomba e deixa motorista preso entre as ferragens, em Manoel Ribas

Um motorista de 50 anos ficou ferido após tombamento de caminhão, na noite de sexta-feira (3), na PR-466, no trevo de acesso a Manoel Ribas.

Foram acionadas equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e também o Corpo de Bombeiros para atender o acidente.

Segundo informações dos socorristas, o motorista do caminhão Scania, placas de Nazário-GO, era dirigido por Antônio Fortunato de Brito. Ele foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado ao Hospital Municipal Santo Antônio. As causas do acidente serão apuradas pela PRE.