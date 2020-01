Adolescente de 15 anos é apreendido suspeito de tráfico de drogas em Jardim Alegre

Um adolescente de 15 anos foi apreendido no Conjunto Habitacional Glorinha Rech, em Jardim Alegre, suspeito de tráfico de drogas. Ele foi apreendido em uma casa onde há diversas denúncias de tráfico de entorpecentes.

A Polícia Militar (PM) realizava patrulhamento durante a noite de ontem (3), quando avistou uma pessoa sem camisa, que na iminência de ser abordado correu em direção à residência. Acompanhado pela equipe, ele contido no interior da casa. Uma segunda pessoa se evadiu pelos fundos, não sendo possível alcançá-lo.



Diante dos fatos, a equipe realizou buscas na residência e encontrou a quantia de R$100,00, bem como cinco porções de maconha embaladas em papel alumínio.

Ainda no interior da residência, foi localizado pela equipe um aparelho celular branco, contendo este diversas mensagens suspeitas. Também foi realizado buscas no quintal, sendo encontrada seis porções de maconha fracionada espalhadas pelo chão, sendo verificada pela equipe uma passagem para a rua dos fundos.



Perguntado ao adolescente a origem da droga, ele permaneceu calado. O suspeito foi encaminhado a 54ª DRP de Ivaiporã para procedimentos pertinentes ao fato, juntamente com a substancia, o dinheiro, o aparelho celular e um rolo de papel alumínio semelhantes ao utilizado para embalar a droga.