Associação Comercial de Ivaiporã sorteia hoje um veículo Ford KA zero 

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Ivaiporã (ACISI) sorteia neste sábado (4), um veículo Ford KA quatro portas zero KM , e 10 vales-compra no valor de R$ 500,00 cada um. Participam do sorteio clientes que fizeram compras nas 60 lojas inscritas na campanha “Natal Bom Pra KAramba”.

Conforme Mauro Merigue, presidente da Acisi foram distribuídos nesta campanha cerca de 500 mil cupons. O sorteio acontece no coreto da Praça Manoel Teodoro da Rocha. O evento está marcado para as 20h30. Se chover o sorteio será transferido para o prédio da associação comercial que fica localizado na Avenida Paraná, 115.