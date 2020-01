Mulher bêbada atira bolas de bilhar e causa danos em bar 

Uma mulher deu prejuízo para o proprietário de um bar, na quinta-feira (2), em Kaloré. Segundo a Polícia Militar, o homem acionou a equipe para registrar um boletim de ocorrência por causa dos danos que a mulher causou no local.

Segundo o proprietário, a mulher estava embriagada e começou a atirar as bolas de sinuca no balcão, causando vários estragos. Além do balcão, a mulher quebrou garrafas de vodka e vidros de conserva.

Ele fugiu do local, contudo e não havia sido localizada até a publicação desta reportagem.