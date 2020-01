Festa da Uva reuniu público de 15 mil pessoas em Rosário do Ivaí

Nos dias 27, 28 e 29 de dezembro aconteceu a 18ª edição da Festa da Uva Niágara de Rosário do Ivaí que foi a maior já realizada no município, que contou com um público superior a 15 mil pessoas nas 3 noites de festa segundo balanço oficial divulgado nesta sexta-feira (3) pela Prefeitura de Rosário do Ivaí.

A primeira noite foi marcada pela escolha da melhor uva Niágara vencida pelo produtor rural Rodrigo Xavier, depois foi realizada a divulgação do concurso Garota Instagram @rosariodoivai, vencido pela candidata Marcilene Batista. A abertura da Festa ficou por conta do prefeito Ilton Shiguemi Kuroda que fez um balanço de sua administração que soma mais de R$ 15 milhões em investimentos em 3 anos de administração. Para encerrar a noite o show emocionante de Mayck & Lyan tocando a viola batida chorada.

A segunda noite se tornará marcante e histórica, devida a penúltima apresentação do cantor Juliano Cezar que faleceria dois dias após esse show. A produção preparou uma surpresa para o cantor em comemoração ao seu aniversário, com direito a parabéns para você no palco e bolo surpresa no camarim. Na data também foi escolhida a Rainha da Uva título conquistado por Edilaine Oliveira.

Com um público de 10 mil pessoas Thaeme & Thiago fecharam as festividades com chave de ouro, com a turnê do novo DVD, a dupla embalou o público presente.

“Nosso objetivo era resgatar a cultura da festa, e fizemos isso que êxito” – afirma o prefeito Kuroda, que também lamentou o falecimento do cantor Juliano Cezar. “Não dá pra acreditar, conversamos muito aqui em Rosário falávamos inclusive da presença dele no evento que pretendemos fazer em abril, mas confiamos nos planos de Deus”.