Prefeito vê Ivaiporã num novo patamar de desenvolvimento

O prefeito de Ivaiporã, Miguel Roberto do Amaral (PSL), faz um balanço positivo das atividades desenvolvidas nos últimos 12 meses. Segundo ele, o planejamento, a austeridade e a gestão eficiente do dinheiro público são o alicerce que está levando o município a um novo estágio e um novo patamar de desenvolvimento, com previsão de grandes investimentos neste ano de 2020.

“Foi um ano difícil, mas concluímos os pagamentos dos servidores e fornecedores dentro do planejado. Isso é uma conquista porque, por conta da crise financeira, no início do ano havia muita dúvida se os prefeitos iriam cumprir seus compromissos, e graças a Deus cumprimos a nossa parte”, comenta.

Miguel Amaral comenta ainda sobre obras em andamento em todas as áreas no município que contam com investimentos em torno de R$ 60 milhões. “Nós temos 35 obras para serem inauguradas neste ano de 2020, dentre elas eu destaco o Hospital Regional, que será concluído no primeiro semestre, a nova sede do Corpo de Bombeiros e o Centro de Eventos que nós vamos finalizar depois de quase 20 anos de iniciado. Trabalhamos nas estradas rurais e, hoje, o cidadão tem transporte de qualidade. Vamos totalizar 27 quilômetros de pavimentação de estradas rurais, dentre outras pavimentações no centro da cidade, como na Av. Maranhão e vários bairros da cidade”.

Para os próximos meses a meta da atual administração é melhorar ainda mais o atendimento à saúde com o termino da execução de projetos de construção de novos postos de saúde. “Estamos construindo quatro postos de saúde, três deles vamos entregar em 2020. Reformamos e ampliamos neste ano duas UBS na Vila João XXIII e Nova Porã. Isso dá mais qualidade ao atendimento das pessoas e melhor condição de trabalho para os servidores”, afirma Miguel Amaral.

O prefeito destaca ainda os investimentos de mais R$ 47 milhões da Sanepar para este ano, na construção de uma nova ETE e ampliação da rede de esgoto. “A licitação da Sanepar está marcada para o dia 15 janeiro e governador deve assinar o início das obras até fevereiro”.

Outra obra para ser iniciada em 2020 é o Centro de Especialidades com investimentos de mais R$ 10 milhões. “É uma obra que o secretário Beto Preto liberou para Ivaiporã e será ao lado da Ciretran. E têm ainda os investimentos para a compra dos equipamentos do Hospital Regional, o qual acredito deve receber mais uns R$ 20 milhões”.

Na área de habitação o prefeito destaca a construção do primeiro condômino vertical popular da cidade, que será financiado com recursos do programa Minha Casa, Minha Vida. “Serão construídos 280 apartamentos populares. Já foi iniciado o cadastramento para os primeiros 112 apartamentos e o sorteio acontece nos dias 25 e 26 de janeiro. Então, a gente solicita à população que vá aos correspondentes bancários que ainda dá tempo de fazer a inscrição”.