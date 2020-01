Morre empresário Armando Santos Almeida, fundador da empresa Nutrimil e Adran

Morreu na manhã desta sexta-feira (3), em Londrina, o empresário faxinalense, Armando Santos Almeida, 78 anos. Ele era fundador da empresa Nutrimil e Adran.

Segundo informações de familiares, ele faleceu no Hospital do Coração de parada cardiorrespiratória.

O corpo do empresário será velado em Faxinal na Câmara Municipal à partir das 14h desta sexta-feira e seu corpo será transladado no final da tarde para a cidade de Marília/SP, onde será sepultado no jazigo da família.

Seu Armando Santos Almeida, era uma pessoa que tinha vasto círculo de amizades em Faxinal e região, assim também como no meio político do Paraná. O prefeito de Faxinal, Ylson Alvaro Cantagallo, o Gallo (PSD), divulgou nota de pesar a família pelo falecimento do amigo.

“Lamento profundamente a perda do empresário e amigo, que tanto ajudou Faxinal e, ao mesmo tempo, manifestamos nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos”, afirmou o prefeito Ylson Alvaro Cantagallo.

História do empresário

Filho de idealizador da Fundação Bradesco. Natural de Marilia 1941. Neto do fundador da casa Bancaria Almeida Irmãos em 1943 que posteriormente deu origem ao atual Banco Bradesco. Pai de três filhos, dois homens e uma mulher, homem reservado, simples, empreendedor por vocação, líder nato, exigente com o atingimento das metas de desempenho, cristão, espírita adepto de Allan Kardec.

Armando Santos Almeida era defensor absoluto da filantropia, era considerado um altruísta nas obras de caridade com a finalidade de ajudar os mais necessitados sem desejar nenhuma recompensa em troca. Graduado em Administração de empresas e Economia, foi reitor da Universidade de Marília atual Unimar.

Foi chefe de gabinete do General e Geopolítico Brasileiro Golbery do Couto e Silva. Fundador da Adram S/A Indústria e Comércio, empresa com mais de 49 anos de mercado especializada na industrialização de produtos derivados do milho e arroz com baixo custo e alto valor nutritivo. Seus produtos estão presentes em todos os estados brasileiros, maior empregador da região, gerando mais de 5 mil empregos diretos e indiretos, entre produtores rurais, transportadoras, cooperativas, operários e empresas prestadoras de serviço dos mais variados segmentos dedicados às operações da Adram S/A.

Construiu uma trajetória feita de empreendedorismo, responsabilidade social, grande habilidade para formar e liderar equipes, respeito pelos parceiros e principalmente aos colaboradores onde sempre valorizou os mais humildes. Responsável direto pela construção de mais de 1.500 casas populares nas cidades de Faxinal, Mauá da Serra e Londrina. Doador da propriedade onde está instalada a Casa Lar de Faxinal, administrada atualmente pelo centro espírita.

Criador e patrocinador de três unidades da conhecida Casa da Sopa em nome de Jesus, onde é fornecida de maneira gratuita desde 2004 durante os 365 dias do ano uma sopa rica em nutrientes, sempre acompanhada de pão e um cafezinho, tudo feito com muito carinho para a comunidade carentes das cidades de Faxinal, Mauá da Serra e Rolândia.

A estimativa é de que ao longo destes 15 anos foram fornecidos mais de 500 mil refeições. Incentivador e pregador do constante aprendizado, contribuiu financeiramente para a formação universitária e capacitação profissional de mais de 2 mil pessoas, patrocinando transporte e mensalidades. Alcançou com sucesso um dos seus principais objetivos, produzir alimentos acessíveis para os menos favorecidos e contribuindo com a redução da fome no país.

Leva consigo o profundo respeito e admiração pela comunidade de Faxinal onde foi recebido de braços abertos e continua construindo uma história de muito trabalho e dedicação com apoio da população local.



Com informações Prefeitura de Faxinal