Jovens provocam danos na UPA que está sendo construída em Jandaia do Sul 

Dois adolescentes de 15 e 14 anos e um jovem de 20, foram encaminhados para a delegacia de Jandaia do Sul suspeitos de danificar as vidraças e portas da Unidade de Pronto Atendimento, UPA, que está sendo construída no Jardim Moretti.

Denúncias informaram a Polícia Militar (PM) que pessoas estariam depredando o prédio público. Ao chegar na construção, a equipe encontrou os suspeitos e percebeu que um dos adolescentes apresentava lesões nas mãos e nas pernas.

Conforme a PM foram quebradas várias vidraças além de batentes das portas. Todos foram levados para a delegacia da cidade.