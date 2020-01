Polícia Militar registra ocorrências de furtos em cinco municípios na região de Ivaiporã

O segundo dia do ano começou com o registro de uma série de ocorrências relacionadas a furtos na região da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM). Foram registrados furtos nas cidades de Ivaiporã, Ariranha do Ivaí, Jardim Alegre, Rio Branco do Ivaí e uma tentativa de furto em São João do Ivaí.

Em Jardim Alegre, no Colégio Estadual da Barra Preta que se encontra em reforma, durante as datas festivas de natal e ano novo, foram furtadas quatro janelas grandes e duas portas de metal. Os objetos estavam nos fundos do colégio.

No Sitio São João, no município de Ariranha do Ivaí, no dia 29, o dono deu falta de uma novilha, depois de muito procurar encontrou somente a carcaça do animal que foi abatido no pasto.

Numa propriedade rural próxima a Rio Branco do Ivaí, aproximadamente um quilometro, na ausência do proprietário que Mora em Arapongas foi furtado o medidor de energia, o disjuntor e uma quantidade de fiação elétrica.

Em Ivaiporã uma casa na zona rural teve a porta arrombada na virada do ano e levado do local roupas, calçados, uma caixa de som JBL de cor vermelha, modelo XERTMT, e aproximadamente R$300,00 em moedas diversas.

Um açougue na Rua Presidente Kenedy, em São João do Ivaí, só não foi furtado na madrugada de ontem (2), graças a algumas pessoas que perceberam dois indivíduos tentando entrar no estabelecimento e começaram a gritar. A dupla fugiu correndo sentido a praça sem levar nada.