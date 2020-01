Homem que estava dentro de carro morre após botijão de gás explodir, em Londrina

Um homem que estava dentro de um carro morreu carbonizado após a explosão de um botijão de gás. O caso aconteceu no começo da tarde desta quinta-feira (2), em Londrina, no norte do Paraná.

Segundo testemunhas, o homem estava consumindo bebidas alcoólicas em uma praça, no Conjunto Antares e ao entrar no veículo a explosão aconteceu.

Conforme os Bombeiros o corpo do homem foi encontrado no banco de trás do carro. No bagageiro estava o botijão de gás, que estaria vazando. Com a força da explosão, cacos de vidro voaram para dentro das residências e os vizinhos sentiram tremores.



Além dos Bombeiros, a Polícia Militar (PM), peritos do Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal (IML), foram chamados.

O caso será investigado. O nome do homem que morreu, ainda não vou revelado.