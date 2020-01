Polícia Civil de Faxinal cumpre mandado de prisão

A Polícia Civil de Faxina cumpriu na primeira noite do ano, um mandado de prisão. Um homem suspeito de praticar vários crimes foi detido.

Conforme o delegado Drº Ricardo Mendes, em uma ação conjunta com a PM de Rosário do Ivaí, o suspeito foi preso, através de um mandado expedido pelo Juízo da Vara de Execuções penais de Curitiba.

Segundo o delegado, durante a busca pessoal foi encontrado com o homem um barra de maconha e uma porção já pronta pra venda. Ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.

Além disso, o homem possuí uma extensa ficha criminal com passagens por furto, roubo, formação de quadrilha, receptação sendo suspeito de vários crimes na região de Ortigueira e do Vale do Ivaí em geral.