Homem surta e atira pedras no carro da ex-mulher, em Jandaia do sul

Um homem que não aceita o fim do relacionamento surtou e atirou pedras no carro da ex-mulher, no começo da madrugada desta quinta-feira (2), em Jandaia do Sul.

A vitima disse que estava em casa quando ouviu um barulho e foi verificar o que estava acontecendo. A mulher disse que flagrou seu ex arremessando pedras contra seu carro causando danos nos vidros. O homem também acertou outro carro que estava estacionado no quintal da residência.

A Policia Militar foi até o endereço, porém não encontrou o autor.