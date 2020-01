Tio fica ferido após levar tijolada do sobrinho, em Marumbi

Um homem de 35 anos ficou ferido após levar uma tijolada do sobrinho, na noite de quarta-feira (1), na Avenida Tiradentes, em Marumbi. A vítima contou à Polícia Militar (PM) que estava conversando com seu sobrinho, quando em determinado momento houve um desentendimento e ambos partiram para agressão física.

Ainda conforme a vítima, o sobrinho pegou um tijolo e atirou em sua cabeça. A vítima foi encaminhada ao hospital com afundamento no crânio e um corte. O motivo da briga não foi divulgado e até a publicação desta reportagem, o sobrinho não havia sido localizado.

Marumbi 19h30min

Natureza Lesão corporal

Endereço Av:Tiradentes (Hospital de Marumbi)

Esta equipe foi acionada pelo hospital de Marumbi onde teria dado entrada no hospital uma

pessoa com ferimentos a tijolada, no local foi identificada a vitima: ___ 35 anos este relatou

que estava em via publica momento em que se desentendeu com seu sobrinho a pessoa de

____ então entraram em vias de fato momento em que ___ lhe atingiu com uma tijolo na

região da cabeça, então a vitima foi caminhando até o hospital, para receber atendimento, o

Dr ___ informou que a vitima sofreu um corte na região da cabeça com afundamento na

regia do crânio, foi medicado porem se negou a permanecer internado em observação,

sendo a sim foi embora na companhia de familiares que ali se entravam, a vitima foi

orientada quanto aos procedimentos, esta equipe realizou buscas porem o autor não foi

localizado.