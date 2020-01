Quadrilha rende vigia e arromba cofre de fábrica de ração, em Cambira

Aproximadamente dez homens assaltaram uma fábrica de ração na madrugada desta quinta-feira (2), na Avenida Brasil, no Parque Industrial de Cambira. Segundo a Polícia Militar (PM), os bandidos renderam o vigia da empresa, invadiram o escritório e arrombaram o cofre.

O funcionário disse que estava na guarita quando foi rendido por volta das 4 horas, por dez homens armados e encapuzados. Os bandidos exigiram as chaves do chofre, porém o vigia disse que não tinha acesso a nada. Os criminosos então foram até o escritório, quebraram as janelas com marretas e depois usaram um pé de cabra para abrir o cofre. Os ladrões fugiram do local levando uma quantia em dinheiro não informada e um carro da empresa, um VW Gol.

A PM fez buscas na região mas não localizou a quadrilha.