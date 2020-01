PM de Jardim Alegre prende duas pessoas por furto 

Duas pessoas foram presas por furto na madrugada de ontem (1) em Jardim Alegre. Um deles foi flagrado por populares furtando fios da iluminação de natal da cidade, outro após levar o pneu de estepe de uma camionete.

Conforme o Boletim de Ocorrência, a primeira situação foi registrada por volta das 0h10, quando a equipe de plantão foi informada que um indivíduo moreno de camiseta azul estava retirando o pneu de estepe de uma caminhonete Fiat Strada na Av, Getulina.

Confirmado o furto, os policiais saíram em patrulhamento e encontram um homem, com as mesmas características repassadas, no Conjunto Glorinha Rech empurrando um pneu, a equipe encaminhou o autor até a 54° DRP para os procedimentos cabíveis.

Por volta das 6 horas, a equipe foi acionada via Copom para deslocar até o centro da cidade, onde estaria ocorrendo um furto de fios, e um guarda da Prefeitura estava contendo junto com populares um indivíduo. O homem estava com dois rolos com lâmpadas da iluminação de decoração da via.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e o detido encaminhado juntamente com o produto de furto para a 54ª DRP de Ivaiporã.