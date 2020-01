Homem morre após acidente de moto no centro de São João do Ivaí

Na tarde de hoje (1º), Pedro Lucas Azoni de Melo morreu após um acidente de motocicleta em São João do Ivaí. As informações são de ele conduzia uma motocicleta, quando invadiu a calçada e bateu em uma árvore. O acidente ocorreu na Rua Lateral da Praça Duque de Caxias.

O rapaz chegou ser socorrido, mas não resistiu aos graves ferimentos. Equipes da saúde local e SAMU, foram acionadas, mas infelizmente o pior ocorreu. Mais detalhes do acidente, ainda serão apurados.





Com informações Blog do Berimbau