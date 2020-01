Ataque de abelhas deixa pelo menos dez pessoas feridas na zona rural de Borrazópolis 

Aconteceu na tarde desta quarta (1º) um ataque de abelhas na zona rural de Borrazópolis, que deixou pelos menos dez pessoas feridas. Seis passaram pelo Hospital Municipal, sendo duas em estado grave. O episódio ocorreu no sítio de João Vitoriano e Lourdes Pereira, pais de “Luizinho da Bicicletaria". A propriedade fica localizada nos fundos do Bairro Cilano divisa com o Cambuta, às margens do Rio Bom, divisa com Kaloré.

Entre as pessoas picadas, estão dois irmãos gêmeos Luan de Oliveira Pereira e Lucas de Oliveira Pereira, 11 anos, um deles, para fugir das abelhas, pulou na água, mesmo sem saber nadar. Seu pai, Antonio Rodrigues Pereira, 61 anos, também pulou no Rio para salvar o filho e os dois ficaram gravemente feridos por conta do ataque.

Lucas e o pai Antonio ficaram inconscientes e foram transferidos pelo Samu de Faxinal para o Hospital da Providência, de Apucarana. Na lista de feridos e que deram entrada no Hospital Municipal estão Lucas, Luan e Antônio, e ainda Tiago de Oliveira Pereira, 27 anos, irmão dos gêmeos; Luana Kruel Oliviera, 2 anos, e Tamires Viva Inácio, 23 anos.

Com informações Blog do Berimbau.