Agentes da 53ª Delegacia Regional de Polícia (53ª DRP) frustraram uma tentativa fuga de detentas da ala feminina na noite de ontem (31). Atualmente a cela abriga 12 mulheres.

De acordo com informações da polícia, a tentativa de fuga foi descoberta pelos agentes por volta das 21h30, que localizaram um buraco na parede da carceragem. As internas foram remanejadas até que o buraco seja consertado.





* Com informações do Blog do Berimbau