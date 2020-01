Um homem é baleado e outro esfaqueado durante virada de ano em Jandaia

Um homem foi baleado e outro esfaqueado em Jandaia do Sul, durante as comemorações do Ano Novo.

Durante as festividades do réveillon na Praça do Café, região central da cidade, um rapaz de 21 anos foi atingido por dois disparos de arma de fogo, um na perna esquerda e outro nas costas, onde o projétil teria ficado alojado próximo a coluna vertebral. O jovem foi socorrido e encaminhado ao hospital da Providência, em Apucarana.



Em relato aos policiais, a vítima teria revelado que o responsável pelos disparos, seria um homem que estaria lhe devendo a quantia de R$ 500, e além de se recusar a pagar a dívida, ainda atirou contra ele.



Momentos depois, a polícia militar foi informada de que um homem teria dispensado uma arma na mesma praça do ocorrido, e em seguida, fugiu correndo. Os policiais encontram então um revólver calibre 22 marca Rossi com duas munições deflagradas e quatro intactas. O armamento foi recolhido e é aparentemente compatível com os disparos sofridos pelo jovem.



Esfaqueamento



Em outra situação de violência, um jovem de 20 anos, estava junto de seus familiares nas proximidades onde ocorria uma festa com som automotivo em comemoração à virada de ano, quando foi atingido por um golpe de faca na coxa direita.



O homem que o esfaqueou saiu correndo em seguida, mas foi identificado pelas pessoas que estavam na festa. A polícia realizou diligências, mas o suspeito não foi localizado.



O jovem foi encaminhado ao hospital pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).