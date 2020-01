Bandidos invadem sítio em Ivaiporã e furtam vacas leiteiras

Bandidos invadiram uma propriedade rural localizada na Rodovia PR 466, em Ivaiporã e furtaram duas vacas leiteiras Jersey, segundo a Polícia Militar. O furto foi registrado na manhã de ontem (30) na 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM).

Conforme a PM, o dono constatou que faltavam animais na mangueira, quando pela manhã foi fazer ordenha de suas vacas. Ele também encontrou os arames da cerca do sitio violado.

Foram levadas do sítio duas vacas da raça Jersey de porte pequeno, uma marrom de chifre e uma preta e branca mocha. O dono da propriedade ainda não estimou os prejuízos.

Ainda não há suspeitos do crime e as diligências estão sendo feitas junto à Polícia Civil para localizar os animais subtraídos e os indivíduos envolvidos no caso.