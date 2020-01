O cantor sertanejo Juliano Cezar, de 59 anos morreu na noite de terça-feira (30), ele sofreu infarto durante show na cidade de Uniflor no Paraná.

De acordo com amigos do cantor sertanejo, ele chegou a ser socorrido em um posto médico perto do local do evento. Houve várias tentativas de reanimação, porém sem sucesso.

Juliano Cezar era casado e não tinha filhos. O corpo será velado e sepultado em Passos (MG) – cidade natal do cantor.