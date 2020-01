Pilotos fazem manobras radicais em Jardim Alegre

A noite do último sábado (28) em Jardim Alegre foi de show de manobras com pilotos profissionais da equipe Radical Moto Show. O evento que foi organizado pela Prefeitura faz parte da festividades de fim de ano da cidade. Uma multidão se aglomerou na Av. Paraná para prestigiar o evento.

Quem compareceu pode assistir manobras arriscadas como: o salto no fogo, moto suspensa com três pessoas e apenas uma roda no solo, o zero em pé, onde os pilotos fazem um círculo com as motos empinadas, e a cambalhota onde o piloto faz o giro de 360º com a motocicleta, dentre outras.

O prefeito José Roberto Furlan comemora a grande participação ao evento. “É uma festa prepara com muito amor para nossa população Também sentimos muita felicidade por receber moradores de cidades vizinhas que também compareceram para comemorar conosco este show tão especial”.