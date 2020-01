Homem é agredido e baleado por bandidos durante assalto, em Ortigueira

Um homem foi agredido e baleado durante um assalto no fim de semana, na BR-376 em Ortigueira. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima estava com a família em frente a propriedade onde mora quando foi abordada pelos bandidos armados. Os criminosos pediram a chave do Honda Civic prata que estava estacionado. A vítima então jogou a chave no chão, momento que um dos criminosos tentou efetuar um disparo, mas a arma falhou. Não satisfeito, o bandido agrediu o homem com uma coronhada na região da cabeça. Depois puxou o gatilho pela segunda vez, atirando no pé da vítima.

Os bandidos fugiram levando o Honda Civic e um VW Gol. Um dos carros foi encontrado em uma estrada secundária do Bairro Godoy. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.